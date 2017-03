\Rumah Rp15,7 Miliar Ini Punya Ruang Makan ala Era 1950-an\

NEW JERSEY - Rumah bergaya arsitektur English Tudor memang menarik. Bagaimana tidak, struktur bangunannya menarik karena penuh detil sekecil apapun. Misalnya saja rumah yang satu ini, punya menara di atas pintu masuknya.

Tidak hanya itu, fasad rumah tersebut juga dipenuhi oleh bata-bata besar yang mendominasi ketimbang jendelanya. Alhasil, diharapkan properti seluas 5.095 kaki persegi ini bisa seolah membawa pemiliknya ke masa lalu.

Dilansir dari New York Post, rumah yang terletak di kawasan South Orange, New Jersey memiliki beberapa barang modern, termasuk restoran retro-chic lengkap, dan bioskop. Rumah dilaporkan pertama kali dipasarkan senilai USD1,18 juta atau setara Rp15,7 miliar (mengacu kurs Rp13.326 per USD).

Terletak di 441 Overhill Road, sekitar 20 mil dari Midtown, rumah tujuh kamar tidur ini adalah properti dari beberapa fitur klasik nan megah. Di dalamnya, ada tangga marmer dan perapian.

Barang-barang tua nan antik disandingkan dengan barang-barang baru pada dapur kokinya yang serba putih dilengkapi dengan peralatan anti karat. Ditambah lagi adanya restoran dan teater.

Bagian interior sengaja didekorasi dengan gaya ala tahun 1950-an. Itu terlihat dari desain restoran yang dilapisi dengan lantai corak kotak-kotak berwarna hitam dan putih, cermin dinding, ruang dapur kecil dengan lemari logam dan pencahayaan antik di langit-langitnya.

Kursinya berwarna merah mengelilingi meja putih kecil, diterangi dengan lampu antik yang melontarkan cahaya kekuningan, serbet dan tempat gula. Di salah satu sudut dapur, ada pula lampu neon yang bertuliskan "The Doo Wop Diner."

Keluar dari area ruang makan, akan didapat lantai beralaskan karpet motif bintang. Nah, ini akan mengarahkan kepada pintu masuk home theater. Mengarah ke sisi sampingnya, ada loket dengan jendela dan meja kecil. Melangkah lebih ke dalam lagi melalui tirai merah, akan ditemukan kursi mewah menghadap layar besar.