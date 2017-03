\Transportasi Perumahan Akan Ciptakan Kota Ramah Lingkungan\

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyadari betul pentingnya membangun transportasi berkelanjutan di suatu kota. Mengupayakan hal tersebut, hari ini Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pertemuan dengan sejumlah negara.

Usai melakukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam United Nations - Economics and Social Commisions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menhub mengatakan dengan terbentuknya transportasi berkelanjutan akan membuat suatu kota mejadi kota yang ramah lingkungan.

Untuk membangun kota ramah lingkungan dengan penerapan transportasi berkelanjutan diakuinya memang membutuhkan kerja keras.

"Transportasi berkelanjutan itu memang suatu transportasi yang ada modal-modal baru yang harus kita lakukan di sisi costly untuk jangka pendek. Tapi pada jangka panjang dia memberikan efisiensi tinggi dan beri jaminan bahwa didapatkan eco friendly di suatu kota," katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, (2/3/2017).

Dengan dilakukannya pertemuan antar negara ini pula, ia menekankan, Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pihak yang selalu mengikuti negara-negara lain kini mampu menjadi pihak yang menginisiasi hal positif.

"Oleh karenanya pembahasan-pembahasan seperti ini sangat menginisiasi dan dapat di eksplore dan diinformasikan pada masyarakat bahwa Indonesia bukan follower. Bahwa Indonesia juga memiliki inisiasi yang kuat untuk memberikan suatu pengembangan transportasi berkelanjutan," tambahnya.