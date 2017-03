\Bangun Kota Berkelanjutan, RI Tak Boleh Kalah dari Negara Tetangga\

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga hari ini mengadakan pertemuan dengan United Nations - Economics and Social Commisions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP).

Dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan banyak persoalan yang dibahas. Masalah yang dibahas sejumlah negara yang tergabung dalam UN-ESCAP ini dikatakannya terkait dengan sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kita ada meeting dengan UN-ESCAP, jadi ini united nation untuk negara Asia Pasifik. Jadi ada kurang lebih 25 negara ya itu. Jadi kita sedunia ini kita maunya sustainable development goals, itu salah satunya adalah sustainable transport," katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, (2/3/2017).

Menurutnya, sustainable transport atau transportasi berkelanjutan benar-benar perlu diterapkan oleh kota-kota di Indonesia. Pasalnya di sejumlah negara, transportasi berkelanjutan sudah mulai diterapkan dan berjalan dengan baik.

"Nah sustainable transport ini harus di-apply, harus diaplikasikan di semua kota-kota sebaiknya di dunia. Kita tentunya nggak mau kalah dong di Indonesia. Apalagi sekarang kita sudah bangunnya sudah ada MRT, LRT bahkan itu kita percepat," tambahnya.