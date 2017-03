\Yuk Mulai Investasi Properti dengan Modal Terjangkau\

JAKARTA - Tower Paris Apartemen Metropolitan Park yang berlokasi di Bekasi Utara, pada 22 Februari lalu baru saja menggelar acara penutupan atap (topping off). Dengan begitu tower ini akan memasuki tahapan finishing sehingga unitnya direncanakan akan mulai diserahterimakan secara bertahap pada September 2017.

Bertepatan dengan acara topping off, proyek yang dikembangkan PT. Starindo Kapital Indonesia (SKI) juga meluncurkan The Quarter, tipe terbaru yang ada di Tower Paris, yaitu apartemen dengan concept fully furnished tipe Studio dengan luas 20 m2 seharga Rp277.544.000 yang sudah termasuk PPN.

(Baca juga: Tower Kedua Metropolitan Park Bekasi Segera Diluncurkan)

The Quarter sendiri memiliki 6 keunggulan utama; Investasi properti dengan modal terjangkau, Fully Furnished, risiko kecil karena serah terima pada akhir tahun 2017, produk dengan keperluan sharing 2 hingga 4 orang, segmen pasar mahasiswa dan pekerja, dan potensi sewa yang mencapai Rp30 juta per tahunnya.

Proyek yang terletak di Jl. Lingkar Utara (d/h Kali Abang), Telaga Mas, Bekasi Utara ini sendiri dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare dengan konsep “The First Compact City at Bekasi”, yang mana terdapat Residence, Hotel, Office, dan Commercial Area.

Compact City sendiri adalah suatu urban planning dan urban design concept yang fokus kepada kepadatan hunian yang relatif tinggi pada mixed land uses. Mengutamakan sistem transportasi umum yang efisien, singkatnya; Compact City menyediakan kebutuhan publik dengan fasilitas yang terintegrasi ,” papar Wahjono.

Untuk tahap pertama Apartemen Metropolitan Park akan membangun 2 tower: Tower Paris (586 unit) dan Tower kedua (296 unit apartemen dan hotel 146 Unit). Lalu Metro Bizz Park 3 lantai sebanyak 6 unit, dan CREO (Creative Office) sebanyak 24 Unit.

CREO merupakan kantor yang ditujukan untuk bisnis Start Up dengan fasilitas WiFi/Internet access, ATM Center, Meeting Room, lahan parkir memadai, keamanan dan akses langsung 24 Jam. Target utama dari CREO sendiri adalah bisnis Start Up yang sedang menjamur seperti: Tour and Travel, E-Commerce, Digital Marketing, dan lainnya.

“Saat ini Tower Paris sudah terjual 90% sementara tower kedua rencananya akan diluncurkan pada semester ke-2 tahun 2017,” ungkap Wahjono, Direktur Utama PT. SKI. Untuk CREO akan dipasarkan mulai akhir bulan Maret 2017 dan direncanakan akan mulai diserahterimakan secara bertahap pada tahun 2018.

Untuk tower Paris, apartemen tipe Studio standar dengan luas 20 m2 dipasarkan seharga Rp252.544.000,- dan untuk tipe 2 Bedroom+1 dengan luas 40,05 m2 seharga Rp534.872.000,- (termasuk PPN). Sementara CREO dengan luas 58,2 m2 dipasarkan dengan harga perdana Rp600 Jutaan (termasuk PPN).

Kawasan Commercial Area yang terdiri dari Metro BizzPark (3 lantai), Commercial Space (Supermarket, Life Style Food & Beverage) juga akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penghuni untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat pula hotel bintang 4 (MICE) yang bernuansa Resort sebagai fasilitas eksternalnya.

Metropolitan Park yang berjarak 3 km dari Stasiun Bekasi ini juga akan memanjakan penghuninya dengan menyediakan shuttle bus menuju ke stasiun Bekasi dan Halte Trans Jakarta.

Dan untuk meringankan konsumen PT. SKI juga memberikan kemudahan cara pembayaran seperti tunai keras, tunai bertahap 24 hingga 48 kali, KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) dengan DP 5% dan Dynamic Pricing.