\Jadi Kota Berkelanjutan, Indonesia Harus Benahi Sistem Transportasi\

JAKARTA - Indonesia, saat ini tengah berupaya untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga yang hari ini mengadakan pertemuan dengan United Nations - Economics and Social Commisions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP).

Dalam pertemuan dengan UN-ESCAP, nantinya akan ada semacam indeks yang mengukur peringkat berbagai kota di dunia yang sudah menerapkan konsep kota berkelanjutan.

"Nah ini teman-teman yang dari di bawah Asia Pasifik (UN-ESCAP) mereka jadi akan ada pengukuran kota-kota (sustainable city/kota berkelanjutan) di dunia. Jadi Indonesia nanti misalnya masuk ranking berapa," katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, (2/3/2017).

Ia pun mengatakan, Indonesia tentunya berharap mampu menjadi kota dengan konsep yang berkelanjutan. "Jadi ya kita juga becoming sustainable city. Jadi kita juga berharap bisa menjadi sustainable city," jelasnya.

Untuk menjadi kota berkelanjutan, dia menerangkan ada sejumlah indikator yang mesti dipenuhi, salah satunya terkait dengan sistem transportasi.

"Nah sekarang kita mau menyepakati, intinya indikatornya apa untuk kota yang sustainable. Indikatornya misalnya berapa sih share dari pengguna angkutan umum. Berapa (penggunaan) motornya (pribadi) itu juga termasuk tuh," tambahnya.