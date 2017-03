\MRT, Ciptakan Peradaban atau Malapateka?\

JAKARTA - Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2019. Sebelum MRT mulai beroperasi, berbagai persiapan perlu dilakukan untuk mencegah masalah yang mungkin dapat terjadi.

"Nah jadi supaya kita membentuk sesuatu sebetulnya, kalau (MRT) itu jadi awal 2019, kalau saya bilang kita punya peradaban baru, karena urban transformasi terjadi. Jadi transformasi dari kota, ini akan terjadi. Coba saja bayangkan kita nggak pernah kan ada (MRT) itu (sebelumnya)," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, (2/3/2017).

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut di atas, ia mengatakan perlu adanya sejumlah persiapan. "Nah nanti 2019 kita bisa menjadi disaster, bisa jadi malapekata atau kita bisa jadi kota yang benar-benar wah," jelasnya.

"Kalau kita salah me-manage-nya bisa-bisa jadi disaster karena kan masa bodo saja sendiri-sendiri, MRT 'ah saya sih nggak mikirin LRT (Light Rail Transit)," ungkapnya.

Padahal adanya integrasi antar moda transportasi sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat agar semakin tertarik menggunakan transportasi massal.

"Enggak terintegrasi. Naik LRT pakai tiket, naik ini pakai tiket, mau jalannya saja jauh banget, harus lewat kolong jembatan begitu. Enggak bisa gitu kan makanya kita harus manage yang bener," tegasnya.

Saat ini Kementerian Perhubungan bersama BPTJ pun tengah mengadakan pertemuan dengan United Nations - Economics and Social Commisions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), hal itu dapat menjadi kesempatan bertukar pikiran dalam hal sistem transportasi.

"Nah pengalaman teman-teman (UN-ESCAP) ini banyak sekali, itu yang akan kita belajar juga dari mereka. Jadi ada pengukurannya. Salah satunya tadi integrasi, itu memang tugasnya BPTJ," tambahnya.