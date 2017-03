\Sepeda Motor Hambat Terbentuknya Kota Berkelanjutan?\

JAKARTA - Lingkungan masih menjadi tantangan global dalam menciptakan sebuah kota berkelanjutan. Sebab, untuk membuat sustainable city atau kota berkelanjutan salah satunya harus ramah lingkungan.

Sejumlah hal menyebabkan environment atau lingkungan masih menjadi persoalan dalam membuat kota berkelanjutan, salah satunya adalah masalah polusi.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga, mengatakan motor menjadi salah satu penyumbang terbesar tingkat polusi khususnya di Indonesia.

"Iya salah satunya environment. Kalau environment itu artinya apa sekarang misalnya motor-motor kita yang banyak itu (menyebabkan) polusi sebenarnya," jelasnya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, (2/3/2017).

Untuk itu, ia mengungkapkan, kendaraan roda 2 ini menjadi fokus yang cukup penting bagi Indonesia. Indonesia pun saat ini tengah mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat menurunkan jumlah penggunaan kendaraan pribadi, salah satunya motor.

"Karena, motor itu juga bukan hanya masalah polusi saja, salah satu ukurannya, tadi ada 10 indikator (yang dibahas United Nations - Economics and Social Commisions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), salah satunya adalah kecelakaan," pungkasnya.