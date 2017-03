\Gerbang Tol Hilang, Properti di Sekitar Tangerang Kian Gemilang\

TANGERANG – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) bersama PT Marga Mandala Sakti (MMS) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan mulai memberlakukan integrasi sistem transaksi di Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak pada April 2017. Nantinya, JSMR bakal menghilangkan Gerbang Tol (GT) Karang Tengah sehingga pengguna jalan tol hanya berhenti di satu gerbang untuk transaksi, yakni GT Cikupa.

Rencana penutupan GT Karang Tengah tersebut merupakan angin segar bagi para pelaku bisnis properti di wilayah sekitar, seperti Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Pasalnya, kepadatan di GT Karang Tengah yang cukup panjang dengan antrean kerap mencapai lebih dari 10 kilometer saat jam sibuk akan terurai, sehingga akses menuju Jakarta-Tangerang dipastikan lancar.

Direktur Marketing Kingland Avenue Alam Sutera Bambang Sumargono mengatakan, dengan penutupan GT Karang Tengah, maka jalur Serpong-Kebon Jeruk bahkan Tomang bisa ditempuh hanya 10 menit, di mana sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 1 – 1,5 jam.

“Apalagi Serpong-Bandara Soetta (Soekarno Hatta) akan dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Bambang meyakini, kondisi tersebut mampu mendorong pasar properti di tiga wilayah Tangerang pada tahun ini akan lebih bergairah dibanding sebelumnya. Pasar hunian khususnya apartemen akan memasuki siklus pertumbuhan baru, sekaligus sebagai momen kebangkitan industri properti Tanah Air.

Menurut Bambang, indikatornya jelas, dari sisi makro ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini cukup optimistis, yakni sebesar 5,3% dengan tingkat inflasi 3,5%. Tahun lalu, tingkat inflasi nasional sebesar 3,02 persen, terendah sejak 2010. Sedangkan dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) juga telah memangkas suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) maupun kredit pemilikan apartemen (KPA) ke level single digit, di kisaran 8% - 9%.

Bahkan, BI kembali merelaksasi kebijakan loan to value (LTV) dengan menurunkan besaran down payment (DP) KPR/KPA dari sebelumnya sebesar 20% menjadi 10%. Selain itu, membolehkan transaksi rumah indent untuk kedua, ketiga, dan seterusnya.

“Sejumlah indikator tersebut menambah keyakinan kami bahwa industri properti dalam negeri akan kembali bangkit mulai tahun ini,” ucap Bambang.

Indikator lain, adalah kesuksesan implementasi program tax amnesty. Pada Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mencatat uang tebusan sebesar Rp 111 triliun dengan total aset baik berada di luar negeri maupun dalam negeri yang dilaporkan mencapai Rp 4.371 triliun.

Guna merespons kebangkitan bisnis properti, Kingland Avenue melalui produknya The Venetian menawarkan kesempatan emas bagi para investor agar segera membenamkan investasinya di wilayah Serpong, Tangerang. Sebab, harga unit-unit pada Tower The Venetian terbilang masih sangat terjangkau, hanya dengan Rp 700 jutaan, konsumen sudah bisa memiliki tipe apartemen one bedroom seluas 45 meter persegi.

Unit-unit Apartemen Kingland Avenue boleh dibilang sangat cocok bagi para investor yang menginginkan capital gain tinggi. Mengingat, tren harga properti yang terus tumbuh seiring kian bertambahnya fasilitas pendukung kawasan di wilayah Tangsel.

Bambang menjelaskan, Kingland Avenue sendiri berlokasi tepat di pintu masuk kawasan Alam Sutera (flavor bliss) yang memiliki akses langsung melalui Tol Jakarta - Merak. Kehadiran Kingland Avenue sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan akses cepat dari tempat tinggal menuju kantor di luar wilayah Tangerang. Memiliki standar kualitas internasional dan satu-satunya hunian yang menggunakan teknolgi double glazed window dengan warranty leak 10 tahun.