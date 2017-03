\RAJA SALMAN: Indonesia Dilibatkan Bangun 8.000 Rumah di Arab Saudi\

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry mengadakan business forum. Pertemuan delegasi pengusaha Indonesia dan Arab Saudi tersebut menyepakati beberapa kerja sama, di antaranya sektor properti.

“MoU itu Wijaya Karya dengan salah satu perusahaan Arab Saudi akan membangun 8.000 perumahan, bio massa power plant, healt care (kesehatan) dan haji dan umroh untuk fasilitasi dan juga penambahan kuota," tutur Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roeslani, di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Untuk pembangunan perumahan, lanjut dia, memiliki nilai investasi sebesar USD2 miliar. Menurut Rosan, sebenarnya dari keempat MoU ini, pengusaha Arab Saudi banyak tertarik pada sektor pariwisata. Tapi, bukan investasi yang besar seperti di Mandalika dan Lombok yang mereka mau.

"Karena kan secara infrastruktur sudah ada, sebenarnya dulu kan dari Arab juga bangun di sana. Nilainya tapi saya belum tahu," tandasnya.