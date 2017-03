\Wall Street Dibuka Terkoreksi Menanti Pidato Yellen \

NEW YORK - Indeks The S&P 500 dan Nasdaq dibuka terkoreksi, karena investor tetap berhati-hati menjelang pidato Gubernur Th Federal Reserve Janet Yellen. Mereka masih menanti kejelasan lebih lanjut tentang kemungkinan kenaikan suku bunga akhir bulan ini.

Komentar Yellen dan pejabat The Fed lainnya minggu ini, akan memberikan bagaimana kondisi ekonomi Amerika memicu ekspektasi pasar untuk kenaikan suku pada pertemuan Maret. Selain Yellen, Wakil Ketua The Fed Stanley Fischer juga dijadwalkan untuk memberikan pidato utama pada kebijakan moneter di New York.

Indeks Dow Jones turun 1 poin dengan 34.739 saham berpindah tangan, indeks S&P 500 turun 4,25 poin atau 0,18% dengan 168.869 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq turun 11,5 poin atau 0,21% dengan 27.662 saham diperdagangkan.

Para investor melihat, ada kemungkinan 76% kenaikan suku bunga akan dilakukan bulan ini. Angka ini naik dibandingkan dengan perkiraan pada awal pekan sebesar 30%. Pasar saham AS dibuka dengan sektor keuangan melemah, setelah melonjak sehari sebelumnya akibat peningkatan ekspektasi kenaikan suku bunga pada Maret.

Investor juga menunggu laporan dari Institute of Supply Management pada indeks non-manufaktur untuk Februari yang diperkirakan tidak berubah pada 56,5.

Indeks dolar, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama juga mengalami kenaikan empat mingguan, meskipun masih sekira 0,1% lebih rendah ketimbang pekan sebelumnya.