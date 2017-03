\RAJA SALMAN: KESDM Pelajari Investasi Arab Saudi di Indonesia\

JAKARTA - Investasi Arab Saudi di Indonesia semakin bertambah. Salah satunya investasi di sektor ketenagalistrikan.

Dalam pertemuan business forum antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry, keduanya sepakat menjalin kerjasama dalam pembangunan pembangkit listrik bio massa. Adapun nilai kerjasama sebesar USD100 juta.

Menurut Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, pihak ESDM belum membicarakan kelanjutan mengenai investasi Arab Saudi di bidang energi. Di mana sejak kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud di Indonesia, banyak komitmen kerjasama yang tengah terjalin.

"Soal bio massa, nanti tentu kita lihat. Sebab ini kan komitmen business to business, jadi mesti kita lihat dulu," tuturnya, di Kantor Ditjen Gatrik Kuningan, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Investasi Arab Saudi di PLTU mulut tambang juga, kata Jarman masih diperhatikan Kementerian ESDM. Dirinya mengaku masih menunggu laporan investasi Arab Saudi.

"Nanti di cek dulu, saya belum terima laporan," ujarnya.

Akan tetapi jika prinsipnya Arab Saudi berminat berinvestasi di mulut tambang, maka Jarman mengatakan, aturan dalam Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2017, terkait PLTU Mulut Tambang harus diikuti.

"Ikuti aturan, harga listrik harus 0,75% terserah mau gimana, tapi 0,75% dari BPP setempat," ujarnya.