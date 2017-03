\ECONOMIC VIEWS: 11 MoU Diteken RI-Arab Saudi hingga Lift Raja Salman\

JAKARTA - Masjid Istiqlal membuat lift baru demi menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret. Anggaran yang digelontorkan untuk mengerjakan proyek lift tersebut diperkirakan menelan dana mencapai Rp1 miliar lebih.

Sementara itu, terdapat 11 kerjasama antara Indonesia-Arab Saudi yang ditandatangani dalam perjanjian ini. Di antaranya adalah alat sektor keuangan, UMKM, kesehatan, agama, hingga sektor lainnya. Hampir setiap kementerian menandatangani perjanjian kerjasama.

Di sisi lain, booming pariwisata benar-benar memiliki efek domino yang luas. Paling tidak untuk harga tanah di pesisir selatan saat ini melonjak drastis. Jika dulu harga tanah per meter hanya berkisar Rp10.000 per meter, kini harganya sudah melambung hingga Rp 1 juta per meter. Bahkan ada makelar tanah yang menawarkan Rp2 juta setiap meternya.

RAJA SALMAN: Lift di Istiqlal Buatan China, Telan Dana Rp1,5 Miliar

Masjid Istiqlal membuat lift baru demi menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret.

Seperti diketahui, kedatangan Raja Salman rencananya akan diikuti oleh kegiatannya mengunjungi Masjid terbesar di Asia Tengara ini.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dipilih sebagai kontraktor yang mengerjakan lift yang akan digunakan Raja Arab Saudi saat bertandang ke Masjid Istiqlal yang lokasinya bersebelahan dengan Gereja Katedral.

Dikatakan Humas Waskita Karya Eka Suhardiman anggaran yang digelontrokan untuk mengerjakan proyek lift tersebut diperkirakan menelan dana mencapai Rp1 miliar lebih.

"Estimasi biaya Rp1,5 miliar. Dikerjakan mulai dari persiapan tanggal 5 Februari 2017. Selesai tanggal 22 Februari 2017," katanya dihubungi Okezone di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Dia pun mengatakan, saat ini kondisi lift tersebut sudah dapat beroperasi dengan normal. Diharapkan tak ada kendala ketika nanti digunakan oleh Raja Salman.

"Sudah running dan dinyatakan layak operasi," lanjutnya.

Dia menambahkan, lift yang dinyatakan sudah siap beroperasi ini didatangkan dari China. "Lift merk Line buatan China," tukasnya.