\BUSINESS SHOT: Dari USD25 Miliar, Raja Salman Sudah Berikan Berapa untuk RI?\

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terdapat beberapa hal yang dibahas tentang kerjasama pada berbagai sektor.

Setidaknya, ada 11 kerjasama yang telah disepakati antara Indonesia dengan Arab Saudi. Lalu sudah berapa banyak uang Arab Saudi masuk ke Indonesia?

Pemerintah berharap mendapatkan investasi dari Arab Saudi mencapai USD25 miliar. Namun, hingga saat ini, investasi Arab Saudi yang masuk ke Indonesia baru sekira USD7 miliar.

Investasi USD7 miliar terdiri dari USD6 miliar untuk program Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap antara PT Pertamina dengan Saudi Aramco senilai USD 6 miliar atau senilai Rp79,8 triliun (kurs Rp13.300 per USD).

Kemudian, sekira USD1 miliar atau Rp13,3 triliun (kurs Rp13.300 per USD) untuk pembiayaan proyek pembangunan di Indonesia dan promosi produk ekspor dari Arab Saudi.

Selain dari pemerintah, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga memperoleh aliran uang dari Arab Saudi melalui The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry setelah mengadakan business forum.

Setidaknya ada MoU yang ditandatangani dengan nilai mencapai USD2,4 miliar (sekira Rp32,07 triliun dengan kurs Rp13.361 per USD).

Namun, tentunya nilai investasi ini akan bertambah jika ada tindak lanjut dari 11 kerjasama yang disepakati

Presiden Jokowi pun menyambut baik kerjasama investasi USD6 miliar dalam pengembangan kilang Cilacap

"Presiden RI menyambut baik ditandatanganinya RDMP Cilacap antara pertamina dan Aramco senilai USD 6 miliar," tuturnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta, Rabu 1 Maret 2017.

Diharapkan, kerjasama dapat terus dilakukan. Utamanya pada sektor energi yang menjadi salah satu keunggulan utama dari negara kaya minyak tersebut.

"Serta mendorong basic engineering design, serta pembentukan joint venture dapat segera dilakukan," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana USD1 miliar akan digunakan untuk pembangunan di Indonesia dan promosi produk ekspor dari Arab Saudi.

"Tapi mereka lebih menonjolkan USD 1 miliar untuk dialokasikan pada pembangunan atau promoting ekspor mereka yang non oil," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.

Berikut adalah daftar 11 kerjasama yang disepakati:

1. Deklarasi pemerintah Kerajaan Arab Saudi perihal peningkatan pimpinan sidang komisi bersama.

2. Pendanaan Saudi terhadap pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund for Development dan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Wakil Direktur Saudi Fund.

3. Nota kesepahaman kerjasama kebudayaan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi Kerajaan Arab Saudi.

4. Program kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Otoritas Usaha Kecil dan Menengah Kerajaan Arab Saudi mengenai pengembangan usaha kecil dan menengah.

5. Nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi di bidang kerjasama kesehatan.

6. Nota kesepahaman antara otoritas aero nautica pemerintah Republik Indonesia dan kerajaan Arab Saudi.

7. Program kerjasama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang kerjasama scientific dan pendidikan tinggi.

8. Nota kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan kementerian urusan Islam dakwah dan bimbingan Kerajaan Arab Saudi di bidang urusan Islam.

9. Nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi di bidang kerjasama Kelautan dan Perikanan.

10. Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.

11. Perjanjian kerjasama dalam pemberantasan kejahatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.