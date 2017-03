\New York Akan Bangun Perumahan Bernilai Rp4 Triliun\

JAKARTA - New York berencana membangun kawasan perumahan The Peninsula dengan luas 20.234 meter persegi. Tak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan untuk pembangunan perumahan ini diperkirakan akan menelan biaya sekira USD300 juta atau setara Rp4 triliun (kurs Rp13.360 per USD).

Dilansir Archdaily, pembangunan perumahan bernilai triliunan Rupiah ini ditujukan untuk membangun komunitas baru secara instan, yakni meliputi kegiatan pekerjaan, pelatihan, pendidikan dan ratusan apartemen terjangkau.

Perumahan ini pun dibangun dengan mengikutsertakan berbagai stakeholder, di antaranya Body Lawson Associates (BLA) for the New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) and the Department of Housing and Preservation Development (HPD).

Proyek perumahan ini akan menampilkan berbagai sarana dan prasarana penunjang kehidupan sehari-hari, seperti ritel, industri kecil, tempat rekreasi dan perumahan dengan harga terjangkau.

The Penisula ini juga akan menyediakan supermarket, inkubator bisnis, fasilitas pelatihan kerja, ruang sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat.

Proyek ini pun juga diharapkan mampu mencetak pekerja-pekerja baru, yakni 117 pekerja berstatus tetap, ditambah 1.600 pekerja konstruksi yang bersifat sementara.