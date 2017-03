\Pidato Yellen Bikin Investor Tenang, Wall Street Menghijau\

JAKARTA - Indeks saham di pasar Wall Street menjadi positif setelah selama sepekan ini diperdagangkan fluktuatif. Wall Street pun kian stabil setelah Pidato Janet Yellen.

Pada Jumat 3 Maret 2017, waktu setempat, Dow Jones Industrial Average ke posisi 21,005.71 atau menguat 2,74 poin atau 0,01%. Sementara Nasdaq Composite Index ke posisi 5,870.75 menguat tipis 9,53 poin atau 0,16.

Gubernur Federal Reserve AS Janet Yellen mengisyaratkan kenaikan suku bunga dalam pertemuan kebijakan moneter bulan ini. Keputusan tersebut dinilai akan tepat jika ekonomi berkembang sejalan dengan ekspektasi para pejabat.

"Pada pertemuan kami akhir bulan ini, Komite The Federal akan mengevaluasi apakah ketenagakerjaan dan inflasi terus berkembang sesuai dengan harapan kami, dalam hal penyesuaian lebih lanjut dari suku bunga federal fund kemungkinan akan menjadi tepat," kata Yellen dalam pidatonya di Klub Eksekutif Chicago.

Pasar saham Amerika Serikat (AS) sempat mencetak rekor berkat pidato perdana Presiden Amerika Donald Trump, Rabu (1/3/2017). Indeks Dow Jones menembus 21.000 untuk pertama kalinya setelah Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato pertamanya ke Kongres.Namun, setelah itu saham-saham di Wall Street didera koreksi dan dipengaruhi sentiman menanti kebijakan The Fed. Namun dengan adanya pernyataan Yellen yang memberikan kepastian bagi pasar, maka pekan ini Wall Street berhasil parkir positif.