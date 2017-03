\BUSINESS HITS: Investasi dari Arab Saudi Wajib Angkat Perekonomian Indonesia \

JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi jalin kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi melalui nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Salah satu pokok dalam nota kesepahaman tersebut adalah Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai, kerjasama dagang ini jadi gerbang pembuka perdagangan kelas dunia untuk produk Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji dan umroh potensial bagi Arab.

