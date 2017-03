\Harga Karet Anjlok, Petani Kelimpungan\

BARITO TIMUR - Para petani karet di Kabupaten Barito Timur sedang dirundung kekhawatiran. Pasalnya, harga karet mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Awalnya, harga karet sempat menembus Rp12 ribu per kilogram. Namun, saat ini karet hanya dihargai Rp9 ribu per kilogram. Petani pun khawatir harga karet bakal menembus Rp4 ribu per kilogram.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, harga karet merosot tajam karena stok di gudang wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) masih tersedia. Ada juga yang menyebutkan karena hujan yang mengakibatkan kualitas karet menurun lantaran kadar air.

“Turunnya sudah seminggu. Alasan yang beli (pengebul, red) stok masing banyak,”ujar Hanu (60), warga Haringen, Kecamatan Dusun Timur, seperti mengutip JPNN, Minggu (5/3/2017).

ia menyebutkan, penurunan itu membuat petani karet tak mau berspekulasi. Banyak petani yang memilih menyimpa hasil sadapan sembari menunggu harga normal.

“Kalau sekarang masih tahan untuk membeli bahan kebutuhan. Tapi enggak tahu nanti,” ujar Heriyani, anak Hanu.

Dia berharap, harga karet bisa pulih seperti sedia kala. “Kalau bisa kayak dulu, sampai Rp18 ribu per kilogramnya,” ujarnya.