\Duh, Tingkat Konsumsi Ikan di RI Masih Rendah\

MEDAN - Indonesia kaya dengan hasil ikan, baik yang bersumber dari air laut maupun air tawar. Bahan pangan ini bergizi tinggi dan mudah diolah. Sayangnya, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih rendah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut).

Salah satu penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kandungan gizinya. Bahkan masyarakat masih ada yang percaya mitos yang menyebutkan, anak-anak dilarang banyak makan ikan karena bisa cacingan.

Melihat kondisi ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan kampanye untuk meningkatkan konsumsi ikan.

Bahkan sejak 2014 lalu sudah ditetapkan Hari Ikan Nasional (Harkannas) setiap 21 November berdasarkan Keputusan Presiden RI No 3 tahun 2014. Harkannas yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Perikanan Dunia ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat mengenai kandungan gizi ikan sekaligus mengajak masyarakat mengonsumsinya.

Ahli Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sumatera Utara (USU) Etti Sudaryati, MKM, Phd mengungkapkan, ikan baik dari air laut maupun air tawar, memiliki kandungan gizi berupa protein, mineral, dan lemak tidak jenuh yang sangat dibutuhkan tubuh.

“Protein, mineral dan lemak tak jenuh yang terdapat di ikan itu sangat dibutuhkan tubuh, baik untuk masa perkembangan anak maupun untuk orang dewasa yang sedang menjalani program diet,” paparnya di Gedung FKM USU, Jalan Dr Mansyur, Medan.

Protein merupakan molekul yang terdiri dari asam amino, hidrogen, fosfor, nitrogen, karbon, dan sulfur yang terdapat di dalam makanan. Tubuh manusia tidak bisa memproduksi protein sehingga protein hanya bisa didapat dari makanan yang dikonsumsi. Untuk menjaga kesehatan tubuh, setidaknya setiap orang mengonsumsi protein setiap hari.

Ikan mengandung protein mulai dari 20–35 gram per 100 gram ikan. Walaupun daging sapi, daging domba muda, dan dada ayam juga memiliki kandungan protein tinggi mulai 28 – 30 gram per 100 gram daging, seluruh jenis daging itu mengandung lemak jenuh rata-rata mencapai 52 gram per 100 gram daging.

Lemak jenuh bisa menyebabkan penyakit kolesterol, jantung, tekanan darah tinggi, dan kenaikan berat badan secara drastis bila dikonsumsi berlebihan. Namun, ini berbeda dengan ikan yang mengandung lemak tak jenuh, yang sangat disarankan untuk dikonsumsi.

Lemak tak jenuh sering juga disebut dengan lemak baik karena bermanfaat untuk kesehatan seperti menurunkan kadar kolesterol dan membantu menurunkan risiko penyakit jantung. “Selain itu, ikan juga mengandung mineral. Mineral itu berasal dari kandungan air yang terdapat di dalam tubuh ikan, makanya kita disarankan mengonsumsi ikan setiap hari.

Bagi penderita kolesterol, hipertensi, darah tinggi, kelainan jantung, dan penyakit berisiko menular lainnya, lebih baik makan ikan karena proteinnya cukup bagus yang berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Protein bisa dipadukan dengan nabati seperti kacang-kacangan, telur, dan bisa juga divariasikan dengan daging,” kata Dosen Gizi FKM USU itu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, yang membedakan antara ikan air tawar dan ikan laut hanya kadar zat yodiumnya. Kadar yodium yang terkandung dalam ikan laut tentu lebih banyak dibandingkan dengan ikan air tawar. Hal itu karena ikan laut berkembang biak di laut yang dikenal sebagai sumber yodium.

Sementara ikan air tawar hidup di air yang memiliki kandungan yodium sedikit. Kandungan yodium itu berasal dari aliran air laut yang mengalir ke sungai. Yodium tersebut bermanfaat untuk perkembangan tubuh. Kekurangan yodium bisa menyebabkan orang terkena kretin atau perawakan tubuh pendek atau kate, tuli, dan bisu.

“Orang yang terkena kretin biasanya memiliki kadar intelligent quotient (IQ) yang rendah. Itu dampak paling parah kalau kekurangan yodium. Sementara dampak yang tidak parahnya bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar gondok,” ujarnya. Untuk itu, Etti menyarankan agar masyarakat kerap mengonsumsi ikan.