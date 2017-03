\RAJA SALMAN: Kerja Keras KESDM Implementasikan Kesepakatan dengan Arab Saudi\

JAKARTA - Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Terdapat 11 kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi.

Hanya saja, kesepakatan ini belum memiliki nilai investasi. Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Ngurah Wiratmaja, masih butuh upaya keras dari pemerintah untuk mewujudkan kesepakatan dengan Arab Saudi.

"Follow up ini perlu upaya yang besar. Jadi revitalisasi ini sangat besar yaitu USD5 miliar (per kilang). Jadi ini sangat rumit sekali dan kita harus kerja keras," tuturnya dalam acara diskusi di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Upaya ekstra ini memang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab, kebutuhan BBM di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun ini, kapasitas kilang terpasang hanya mencapai 1,1 juta barel per hari dari total kebutuhan 1,6 juta barel per hari. Padahal, di tahun 2022, kebutuhan semakin meningkat sehingga membutuhkan kilang dengan kapasitas 2,2 juta barel per hari.

"Untuk penyediaan BBM kita naik terus karena ekonomi tumbuh dan kebutuhan BBM saat ini 1,6 juta. Tahun 2022 dan 2023 akan jadi 2,2 juta barel lebih. Padahal kapasitas kilang hanya 1,1 juta dan real operasi 800 sekian (barel per hari)," jelasnya.

Pertemuan lanjutan pun akan dilakukan oleh pemerintah. Pertemuan tingkat Menteri ini nantinya akan dilakukan untuk membahas mengenai kelanjutan kerjasama yang telah disepakati.