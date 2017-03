\Tak Lagi Rp60 Ribu/Liter, Harga Premium di Papua Kini Rp12 Ribu/Liter\

JAKARTA - Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga terus digalakkan pemerintah, agar seluruh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dapat merasakan keadilan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong pembangunan agen premium dan minyak solar di kedua provinsi Papua dan Papua Barat guna mendukung kebijakan premium satu harga.

Ia mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi harga premium Rp60 ribu per liter.

"Sekarang kalau Anda lihat tidak ada Rp60 ribu seliter, itu tidak ada, paling ya Rp10 ribu per liter, Rp9 ribu per liter, Rp12 ribu per liter paling mahal," katanya di Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Sebagaimana roadmap BBM Satu Harga, pada 2017 pemerintah mendargetkan pembangunan SPBU Mini di 22 lokasi dalam 14 provinsi. Kapasitas tiap SPBU Mini sebesar 5 Kilo Liter/hari yang akan tersebar di Sumatera Barat, Kepulauan Natuna, Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya di tahun 2018 akan dibangun Lembaga Penyalur Daerah Terpencil di 45 lokasi yang akan terus ditingkatkan hingga target terpenuhi di tahun 2020. Pertamina optimis bisa merealiasikan BBM Satu harga di tahun 2017, sesuai amanat pemerintah.