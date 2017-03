\Tanah di Jakarta Timur Terbilang Murah, Ini Alasannya!\

JAKARTA - Rencana infrastruktur disertai dengan harga tanah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya, memberikan Jakarta Timur peluang pasar untuk tumbuh lebih tinggi.

Hasil riset yang dipaparkan oleh Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif IP, saat rangkaian penerbitan Indonesia Property Market Handbook IPW ini juga mengungkap, minimnya jaringan infrastruktur di wilayah ini dibandingkan wilayah lainnya merupakan penyebab ketertinggalan Jakarta Timur.

Itu pula penyebab pasaran harga tanah perumahan di Jakarta Timur jauh tertinggal dibanding wilayah lain. Rata-rata sebesar Rp 7,9 juta per meter persegi, lebih rendah dibandingkan Jakarta Barat yang Rp13,2 juta per meter persegi, Jakarta Utara Rp 17,1 juta per meter persegi, Jakarta Selatan 17,9 juta per meter persegi, dan Jakarta Pusat Rp 18,7 juta per meter persegi.

