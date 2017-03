\REKOMENDASI SAHAM: Emiten Blue Chip yang Bisa Jadi Buruan \

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun bersama-sama dengan bursa tetangga lainnya pada perdagangan akhir pekan kemarin. Pasar tertekan oleh antisipasi kenaikan bunga The Fed yang diperkirakan diputuskan pada rapat 14-15 Maret.

The Fed dalam pernyataannya mengatakan, telah terjadi perubahan tren inflasi dari Dovish, dua kali naik di 2017, menjadi Hawkish dengan kenaikan tiga kali. Akibatnya, para investor menjadi lebih berhati-hati.

Di sisi lain, perhatian investor domestik saat ini teralih oleh laporan keuangan dari beberapa emiten. Diperkirakan, banyak emiten akan merilis hasil kinerja keuangan yang cukup bagus. Oleh karena itu, ada beberapa saham yang bisa dicermati pada perdagangan hari ini.

MNC Securities

Saham TLKM Rp3.815-Rp3.900. Pola Piercing terbentuk atas TLKM mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp3.850

Saham CPIN Rp3.185-Rp3.290. Pola Three Out side Up terbentuk atas CPIN mengindikasikan Bullish Continuation. BUY Rp3.220

Saham BBNI Rp6.200-Rp6.425. Pola Bullish Kicking terbentuk atas BBNI mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp6.350

Saham SMGR Rp9.350-Rp9.550. Pola Bullish Doji Star terbentuk atas SMGR mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp9.425

Saham ADHI Rp2.150-Rp2.250. Pola Three White Soldiers terbentuk atas ADHI mengindikasikan Bullish Continuation. BUY Rp2.200

Saham ADRO Rp1.665-Rp1.725. Pola Homing Pigeon terbentuk atas ADRO mengindikasikan Bearish Reversal. BUY Rp1.685

Saham UNTR Rp24.500-Rp25.425. Pola Dragonfly Doji terbentuk atas UNTR mengindikasikan melambatnya aksi beli. BUY Rp25.100

Saham ASII Rp8.250-Rp8.500. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas ASII mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp8.375

Saham WIKA Rp2.440-Rp2.520. Pola Upside Gap Two Crows terbentuk atas WIKA mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp2.470

Saham BBCA Rp15.350-Rp15.600. Pola Spinning Tops terbentuk atas BBCA mengindikasikan melambatnya aksi jual. BOW Rp15.450

Saham WSKT Rp2.355-Rp2.450. Pola Black Opening Marubozu terbentuk atas WSKT mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp2.400

Saham GGRM Rp63.675-Rp65.275. Pola Inverted Hammer terbentuk atas GGRM mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp64.425

Saham PTPP Rp3.490-Rp3.610. Pola Bearish Harami terbentuk atas PTPP mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp3.530.

Panin Sekuritas

Saham TLKM, trading beli. Antisipasi laporan keuangan dan disebut-sebut laba akan tumbuh 30%, di saat 9 bulan-2016 harga saham berhasil di atas Rp4.000-an

Saham ADHI, trading beli. Pembiayaan LRT mulai mendapat kepastian setelah PT KAI akan mendapat PMN sebesar Rp5,6 triliun.

Saham MEDC, trading beli. Akhir-akhir ini menjadi sangat likuid dan kembali menjadi perhatian para Analis. Produksi minyak dan gas (setara minyak) akan naik dan hasil dari tambang Amman (dh Newmont) menjadi pendorong laba

Saham CPIN, trading beli. Di 2016 kinerja JPFA tumbuh besar membuat pelaku pasar mengantisipasi hal yang sama pada CPIN.

Saham INTP, trading beli. Harga saham Semen tertinggal jauh dari IHSG dan SMGR.

Saham BMTR, trading beli. terus membaik dalam beberapa terakhir dengan meredanya sentimen negatif dari kasus AA dan antisipasi kinerja 2016.

Saham SIMP, trading beli. Kinerja 2016 bagus dan harga CPO harian di Malaysia naik tipis yaitu RM1 per ton.

Saham MPPA, trading beli. LPPF telah berhasil rebound, ini menjadi sentimen Positif untuk MPPA yang belum menerbitkan laporan keuangan sementara harga saham telah turun banyak.

Saham PBRX, trading beli. Harga saham tertinggal jauh dari SRIL dan umumnya kinerja PBRX juga cukup baik.

Investa Saran Mandiri

Saham ASII berpeluang melemah, area sos di level Rp8.550 sampai Rp8.400. Area buy back jika break level Rp8.700 dan target pelemahan ke level Rp7.850 sampai Rp8.000.

Saham BBTN berpeluang menguat, area akumulasi di level Rp2.070 sampai Rp2.120. Area cut loss bila turun di bawah level Rp2.050 dan target penguatan ke level Rp2.250 sampai Rp2.350.

Saham DILD berpeluang menguat, area akumulasi di level Rp452 sampai Rp454. Area cut loss bila turun di bawah level Rp440 dan target penguatan ke level Rp470 sampai Rp485.

Saham EXCL berpeluang menguat, area akumulasi di level Rp2.880 sampai Rp2.900. Area cut loss bila turun di bawah level Rp2.800 dan target penguatan ke level Rp2.800 sampai Rp3.100.

Saham TBIG berpeluang menguat, area akumulasi di level Rp4.950 sampai Rp5.000. Area cut loss bila turun di bawah level Rp4.850 dan target penguatan ke level Rp5.250 sampai Rp5.350.