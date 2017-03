\Wow, Aset Taspen Tumbuh 15,30% Jadi Rp198,62 Triliun\

BOGOR – PT Taspen (Persero) mencatat capaian total aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp198,62 triliun atau tumbuh sebesar 15,30% dari total aset 2015 yang sebesar Rp172,26 triliun.

”Kenaikan sebesar 15% untuk nilai aset sudah sangat tinggi. Tinggal Rp2 miliar lagi sudah tembus Rp200 triliun,” ujar Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro pada paparan kinerja Taspen 2016 di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Iqbal memaparkan, per - tum buhan total aset tersebut ditopang oleh pertumbuhan aset investasi sebesar 17,58%, khususnya pada portofolio obligasi dan saham yang meng - alami peningkatan dari posisi tahun sebelumnya.

Keduanya mengalami pe - ningkatan masing-masing sebesar Rp104,18 triliun dan Rp9,54 triliun pada akhir 2016 dari sebelumnya masingmasing sebesar Rp76,67 triliun dan Rp5,03 triliun pada 2015. ”Sementara untuk portofolio deposito mulai mengalami pe - nurunan sebagai konsekuensi dari semakin menurunnya ting kat bunga perbankan,” ungkap dia. Menurut Iqbal, jumlah hasil investasi yang dicapai selama setahun 2016 juga mengalami peningkatan. Dari capaian 2015 sebesar Rp12,36 triliun menjadi Rp15,21 triliun pada 2016 atau meningkat 23,04%.

”Sejak tahun lalu kami men - coba mengubah strategi inves - tasi dengan mengurangi porto folio deposito sebagai konsekuensi dari penurunan tingkat bunga perbankan. Kami gencar pada portofolio obligasi kor po rasi,” jelas dia. Dari sisi pendapatan, Tas pen hanyamembukukanlababersih Rp247,25 miliar atau turun 57,22% dibandingkan 2015 yangmencapaiRp577,90miliar. ”Penurunan laba karena ada lonjakan pembayaran klaim dari Rp4,5 triliun pada 2015 menjadi Rp8,1 triliun pada tahun lalu,” tutur dia.

Di sisi lain, jumlah premi yang berhasil dihimpun se - lama 2016 mengalami pertum - buh an sebesar 11,94%, dari Rp6,68 triliun menjadi Rp7,48 triliun. ”Capaian ini terutama di per oleh dari kenaikan premi anak perusahaan PT Taspen Life yang mulai memperluas seg - men pa sar melalui produkproduk asuransi endowment per orang an,” kata Iqbal. Di samping capaian kinerja pendapatan yang positif, per - usahaan mencatatkan kenaik - an pembayaran manfaat THT yangcukupsignifikanpada 2016.

Pembayaran manfaat THT selama 2016 sebesar Rp7,10 triliun mengalami pening kat - an 65,78% dari pembayaran manfaat THT 2015 sebesar Rp4,28 triliun. Peningkatan tersebut seiring peningkatan jumlah peserta yang mencapai batas usia pensiun (BUP). Direktur Investasi PT Taspen Iman Firmansyah mengatakan, selama 2016 perusahaan men - jalankan program pengalihan portofolio dengan mening kat - kan alokasi investasi langsung pada tiga sektor usaha, yaitu infrastruktur, bank, dan jasa keuangan.

”Tahun 2016 investasi lang - sung Taspen mencapai sekitar Rp1,9 triliun atau sekitar 2% total investasi. Tahun ini kami targetkan penambahan inves - tasi sekitar 2% lagi, menjadi 4% hingga akhir 2017,” ujar dia.