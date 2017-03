\ Gawat, Kenaikan The Fed Berpotensi Kerek Rupiah ke Rp13.800/USD! \

JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton H Gunawan memprediksi Rupiah dapat terkerek ke Rp13.800 per USD, apabila suku bunga Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve (The Fed) naik sebesar 2%.

Anton menjelaskan, sebenarnya selisih antara suku bunga BI 7-Day Repo Rate dengan suku bunga The Fed masih tergolong cukup longgar jika kenaikan The Fed sesuai prediksi yaitu 1,5%. Saat ini suku bunga BI 7-Day Repo Rate sebesar 4,75%.

"The Fed Rate kalau naik ke 1,5% masih ada kelonggaran 325 bps, harusnya masih relatif, oke. Kecuali dia naiknya 2% atau ke atas kemudian diikuti kenaikan US Treasury ke 3%, sekarang 2,4%. Kalau kejadiannya begitu dapat menekan Rupiah sedikit banyak. Rupiah bisa naik ke Rp13.800/USD," terangnya di ruang Plaza Mandiri, Jakarta (7/3/2017).

Kendati demikian, Anton memprediksi kenaikan The Fed akan terjadi sebanyak dua kali dan maksimal tiga kali kenaikan. Kenaikan The Fed juga cenderung tidak agresif dan tidak terlalu cepat, sebagai pengaruh kebijakan Presiden Donald Trump yang ingin mendorong ekonomi domestik Amerika.

Indonesia juga masih mempunyai kekuatan dari kuatnya arus capital outflow di Negara Asia dan ASEAN. Sehingga kenaikan The Fed tidak banyak berpengaruh pada capital otflow Indonesia.

"Masih dalam jangkauan, efek capital outflow tidak banyak. Di Asia dan ASEAN yang jelas masih ada arus capital inflow , Asia masih jadi satu tempat sasaran capital inflow dunia," pungkasnya.