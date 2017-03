\BUSINESS HITS: Fed Rate Naik Bakal Lindas Rupiah ke Rp13.800/USD\

JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton H Gunawan memprediksi Rupiah dapat terkerek ke Rp13.800 per USD, apabila suku bunga Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve (The Fed) naik sebesar 2%.

Anton menjelaskan, sebenarnya selisih antara suku bunga BI 7-Day Repo Rate dengan suku bunga The Fed masih tergolong cukup longgar jika kenaikan The Fed sesuai prediksi yaitu 1,5%. Saat ini suku bunga BI 7-Day Repo Rate sebesar 4,75%.

"The Fed Rate kalau naik ke 1,5% masih ada kelonggaran 325 bps, harusnya masih relatif, oke. Kecuali dia naiknya 2% atau ke atas kemudian diikuti kenaikan US Treasury ke 3%, sekarang 2,4%. Kalau kejadiannya begitu dapat menekan Rupiah sedikit banyak. Rupiah bisa naik ke Rp13.800/USD," terangnya di ruang Plaza Mandiri, Jakarta.

