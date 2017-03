\Harga Cabai Tembus Rp200 Ribu/Kg di Sukamara Kalteng\

SUKAMARA - Harga cabai rawit di pasar Sayur dan Ikan (saik) Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng) tembus Rp200 ribu per kilogram, Senin (6/3/2017). Kondisi ini membuat masyarakat harus pandai-pandai mengatur uang belanja, agar bisa membeli kebutuhan lainnya.

"Harga cabai masih mahal, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dapur kami hanya membeli secukupnya. Ya, sesuai keperluan saja, 1 ons dihargai Rp20 ribu," kata Ika, seorang pembeli di pasar, Senin (6/3/2017).

Sementara itu, Ana, salah seorang pedagang menuturkan, harga cabai saat masih cukup tinggi. Ia mengaku, harus pandai menarik pembeli dengan mengatur harga jual agar dagangan tetap laku namun tidak rugi.

"Salah satunya dengan korting harga apabila pembelian dengan jumlah banyak per kilogram saya kasih harga Rp180 ribu, tatapi kalau dijual per ons maka harganya Rp20 ribu per ons," ujar Ana.