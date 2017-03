\Percepat Depak Boeing 747, United Airlines Pilih Miss Dreamliner\

JAKARTA - United Airlines mengumumkan tidak lagi menggunakan armada Boeing 747-400 jumbo jet pada Januari. Salah satu maskapai terbesar di Amerika Serikat (AS) tersebut awalnya akan menghentikan penggunaan Boeing 747 pada 2018, namun rencana tersebut dimajukan.

Seperti dilansir Business Insider, Selasa (6/3/2017), beberapa maskapai penerbangan yang berbasis di Chicago telah menghentikan penggunaan pesawat Boeing 747 dan menggantinya dengan Boeing 777-300ER, pesawat bermesin ganda. Selain itu, United juga akan mengganti maskapai dengan 787 Dreamliner dan A350 Airbus.

CEO United Airlines Oscar Munoz pun secara terbuka menjelaskan tentang beberapa pertimbangan sehingga perusahaan tersebut menghentikan penggunaan armada Boeing yang dikenal sebagai the Queen of the Skies as well as the future of the airline’s fleet.

"Kami telah menemukan pesawat jet jumbo lainnya, kami telah memutuskan untuk menghentikan penggunaan 747. Mereka telah usang, mereka adalah pesawat besar yang sudah kami gunakan sejak lama, namun kami mengalami masalah dengan perawatan, terutam di bagian-bagian yang sulit," jelasnya.

Selain itu, Munoz juga menyebutkan jika beberapa bagian mesin pesawat sulit ditemukan. Bahkan, pihaknya terkadang harus mengambil beberapa bagian pesawat lain untuk perbaikan 747 karena mesinnya yang sudah sangat langka.

"Setiap saya ditanyakan tentang isu ‘Queen of the Skies’, maka saya akan menjawab ‘Apakah kamu sudah bertemu dengan Miss Dreamliner?’. Mungkin dia (Dreamliner) tidak memiliki bentuk grand double-decker, namun itu menjadi kelas bisnis terbaru. Kami telah memutuskan terbang armada pesawat baru, dan kami akan berkomitmen, dan berencana menambah rute baru dengan jenis pesawat baru," jelasnya.