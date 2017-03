\TREN BISNIS: Harga Cabai Rp200 Ribu/Kg hingga Perbaikan Waktu Sandar Pelabuhan\

JAKARTA - Harga cabai rawit di pasar Sayur dan Ikan (saik) Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng) tembus Rp200 ribu per kilogram. Kondisi ini membuat masyarakat harus pandai-pandai mengatur uang belanja, agar bisa membeli kebutuhan lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)melakukan rapat terbatas dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Menteri Kabinet Kerja. Adapun topik yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Lampung. Jokowi sempat menekankan mengenai operasional pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Jokowi juga menegaskan bahwa ekonomi Indonesia di luar Pulau Jawa saat ini sudah mulai menggeliat. Salah satunya adalah ekonomi Provinsi Lampung yang pada tahun lalu berhasil tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.

Astaga! Harga Cabai Tembus Rp200 Ribu/Kg di Sukamara Kalteng

Harga cabai rawit di pasar Sayur dan Ikan (saik) Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng) tembus Rp200 ribu per kilogram, Senin (6/3/2017). Kondisi ini membuat masyarakat harus pandai-pandai mengatur uang belanja, agar bisa membeli kebutuhan lainnya.

"Harga cabai masih mahal, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dapur kami hanya membeli secukupnya. Ya, sesuai keperluan saja, 1 ons dihargai Rp20 ribu," kata Ika, seorang pembeli di pasar, Senin (6/3/2017).

Sementara itu, Ana, salah seorang pedagang menuturkan, harga cabai saat masih cukup tinggi. Ia mengaku, harus pandai menarik pembeli dengan mengatur harga jual agar dagangan tetap laku namun tidak rugi.

"Salah satunya dengan korting harga apabila pembelian dengan jumlah banyak per kilogram saya kasih harga Rp180 ribu, tatapi kalau dijual per ons maka harganya Rp20 ribu per ons," ujar Ana.