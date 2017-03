\Yuk, Berburu Rumah KPR dengan Cicilan Rp800 Ribuan\

JAKARTA - Tak terjangkaunya cicilan rumah kerap kali mengurungkan niat kita untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Padahal, kebutuhan "papan" ini sangat diperlukan bagi kita, apalagi yang hendak membangun rumah tangga.

Namun, saat ini mulai banyak rumah-rumah yang disediakan oleh pengembang dengan cicilan yang terjangkau. Berdasarkan yang Okezone rangkum, sedikitnya ada empat rumah yang dapat diangsur dengan biaya Rp800 ribuan.

Pertama ada Perumahan Puri Kencana di Serang, Banten. Untuk rumah subsidi tipe 29/72 dapat diangsur dengan biaya Rp749,6 ribu per bulan dengan masa cicilan 20 tahun. Sementara untuk rumah tipe 36/72 pihaknya mematok cicilan per bulan senilai Rp781,3 juta.

Kemudian ada Perumahan Griya Garuda Permai di Jonggol, Bogor. Rumah dengan tipe 30/60 hingga tipe 36/72 di perumahan ini dapat dicicil selama 20 tahun dengan angsuran per bulan Rp877,7 juta.

Selanjutnya, Perumahan Vila Gading Royal 3 di Parung, Bogor. Rumah tipe 22/60 di tempat ini dapat dicicil Rp893 ribu per bulan selama 20 tahun.

Terakhir ada Perumahan Bumi Indah Rumpin di Rumpin, Bogor. Rumah dengan luas bangunan 30 meter per segi dan luas tanah 72 meter per segi di sini dapat dicicil selama 20 tahun dengan cicilan per bulan Rp895,8 ribu.