\KPR Mikro Jadi Solusi Pekerja Informal Lebih Mengenal Bank\

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mensyaratkan pekerja informal yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro harus terlebih dahulu memiliki tabungan di Bank BTN.

Direktur Consumer Banking Bank BTN Handayani mengatakan, hal tersebut tidak memberatkan para pekerja informal yang mayoritas selama ini belum pernah membuka rekening di bank.

"So far sih kita memang meminta mereka untuk memiliki acount dulu sebelum mereka mengajukan kredit. Jadi so far mereka merasa bahwa ini salah satu cara supaya mereka lebih bisa mengatur keuangannya," katanya dihubungi Okezone.

Dengan adanya persyaratan ini pun dirinya menganggap menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat pekerja informal untuk lebih mengenal perbankan.

"Jadi mereka lebih melihatnya ini semacam sesuatu yang baru bagi mereka untuk bisa ber-bank, jadi buat mereka ini bagus, karena selama ini kan mereka banyak lebih ke cash gitu ya," jelasnya.

"Sehingga merasa bahwa dengan hadirnya KPR Mikro ini dan mensyaratkan mereka harus membuka tabungan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bank," ungkapnya.

Maka, Handayani menambahkan, hal tersebut menjadi suatu cara bagaimana pihaknya bisa lebih mendekatkan memperkenalkan kepada pekerja informal khsususnya mengenai kegiatan literasi perbankan.