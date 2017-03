\Antisipasi Fed Rate Naik, Bank Sentral di Asia Perlu Lakukan Ini!\

JAKARTA – Gubernur the Federal Reserve AS (The Fed) Janet Yellen mengisyaratkan kenaikan suku bunga dalam pertemuan kebijakan moneter bulan ini. The Fed dijadwalkan mengadakan pertemuan kebijakan moneter berikutnya pada 14 dan 15 Maret.

Analis Analis ReLiance Securities Lanjar Nafi mengatakan, kenaikan suku bunga the Fed dapat menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) yang mengalir dari pasar Asia ke AS.

“Dengan pertumbuhan suku bunga di AS pasti akan menaikan proyeksi pertumbuhan investasi,” terangnya ketika dihubungi Okezone di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Oleh karenanya, Lanjar memprediksi Bank Sentral di Asia akan mengeluarkan beberapa kebijakan guna menanggulangi arus capital outflow. Kebijakan ini diperlukan untuk mempertahankan nilai mata uang terhadap dolar AS.

“Entah dengan kebijakan moneter seperti meningkatkan suku bunga atau dengan kebijakan lainnya yang dapat menahan tekanan permintaan dolar AS,” jelasnya.

Bank Indonesia juga telah melakukan pemantauan terus menerus terhadap the Fed. BI memproyeksi Fed rate hanya akan naik dua kali sepanjang 2017. Suku bunga acuan AS saat ini berada di level 0,5%-0,75%.