\Rupiah Rp13.344, Sentimen Fed Rate Belum Mampu Libas Garuda \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak bergerak. Penguatan dolar AS akibat sentimen prospek kenaikan suku bunga The Fed, nampaknya mampu diimbangi Garuda.

Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 6 poin ke Rp13.344 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.344-Rp13.355 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 1 poin ke Rp13.347 per USD. Adapun pergerakn Rupiah pagi ini, berada di rentang Rp13.336 per USD hingga Rp13.350 per USD.

Kurs dolar AS berakhir menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Senin (Selasa pagi WIB). Penguatan terjadi di tengah meningkatnya ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga bulan ini.

Ketua Federal Reserve AS Janet Yellen pada Jumat mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga dalam pertemuan kebijakan moneter bulan ini kemungkinan akan tepat, jika ekonomi berkembang sejalan dengan ekspektasi para pejabat Fed.

The Fed dijadwalkan mengadakan pertemuan kebijakan moneter berikutnya pada 14 dan 15 Maret. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Maret mencapai sekitar 86%, menurut FedWatch CME Group. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,10% menjadi 101,640 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0584 dari USD1,0606 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2237 dari USD1,2283 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7583 dari USD0,7592.