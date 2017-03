\Jika Fed Rate Naik, IHSG Bakal Tertekan ke 5.200\

JAKARTA - Gubernur the Federal Reserve AS (the Fed) Janet Yellen mengisyaratkan kenaikan suku bunga dalam pertemuan kebijakan moneter bulan ini. Perekonomian global lantas merespon isu kenaikan the Fed dengan berbagai langkah antisipatif.

Pasar saham Indonesia diprediksi juga akan terkena imbas kenaikan suku bunga the Fed. Pasar akan mengalami tekanan jangka pendek ke level 5.200 - 5.300.

"Kalau kita lihat mungkin pasar ada goyangan kecil, karena keluar capital outflow di sana, tapi turunnya tidak terlalu banyak," ujar Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee kepada Okezone di Jakarta.

Hans memprediksi kenaikan ini akan terjadi tiga kali dalam tahun 2017. Kenaikan pertama di Maret, kemudian pertengahan tahun di Juni, dan terakhir antara September dan Oktober.

Kenaikan yang diprediksi terjadi di bulan Maret ini merupakan kenaikan ketiga setelah sebelumnya the Fed menaikkan suku bunga di 2015 dan 2016.

Hans juga menyatakan bahwa pengaruh The Fed terhadap pasar akan semakin menurun di tiap kenaikan.

"Artinya goncangan terhadap pasar kali ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 dan 2016," tukasnya. (kmj)