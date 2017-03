\Wall Street Melemah Nantikan Kenaikan Fed Rate\

NEW YORK - Pasar saham di Amerika Serikat (AS) dibuka melemah karena investor tengah mempersiapkan kenaikan suku bunga acuan (fed rate) minggu depan. Kenaikan suku bunga dilakukan lebih cepat karena perekonomian AS yang dianggap tengah menguat.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (7/3/2017), menurut data suku bunga bulan ini kemungkinan akan mengalami kenaikan. Bahkan Federal Reserve akan menyiapkan beberapa kebijakan moneter saat pertemuan pada 14-15 Maret 2017.

"Pasar saat ini bergerak lambat menuju ke arah negatif, karena investor fokus dengan kenaikan suku bunga mendatang," kata kepala ekonom First Standars Financial Peter Cardillo.

Dow e-minis 1YMc1 turun 28 poin atau 0,13% pada 08:30 ET (1330 GMT) ke 17.341. S & P 500 e-mini ESc1 turun 4,75 poin atau 0,2% ke 110.229. Nasdaq 100 e-mini NQc1 turun 10 poin atau 0,19% ke 17.439.

Beberapa sektor menjadi fokus utama pada pemerintahan kali ini, seperti diketahui, dana untuk kesehatan diberikan secara khusus kepada orang-orang tidak mampu. Selain itu, bagi pembeli asuransi akan dikenakan kredit pajak.