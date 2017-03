\Jika Fed Rate Naik, Pelonggaran Kebijakan Moneter Sulit Dilakukan\

JAKARTA – Indonesia harus menyiapkan sejumlah antisipasi menghadapi kenaikan suku bunga acuan AS atau Fed Fund Rate. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, jika the Fed naikkan suku bunga, maka Indonesia akan terkena dampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah. Pasar saham pun juga dapat bergejolak karena derasnya capital outflow atau arus modal asing yang keluar dari Indonesia.

"Jadi yang kita takutkan nanti (suku bunga acuan AS) naik 4 kali. Dana jangka pendek akan sangat sensitif," ujarnya, kata dia kepada Okezone.

Artinya, keadaan ini juga berdampak pada kebijakan moneter yang akan dikeluarkan oleh otoritas terkait. Bahkan, BI diperkirakan akan lebih sulit untuk melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan atau 7 Day Repo Rate. Diprediksi, BI justru akan menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini jika the Fed menaikkan suku bunga acuannya.

Pada tahun ini, 7 Day Repo Rate diprediksikan akan mengalami kenaikan antara 25 basis point hingga 100 basis point. Dengan begitu, suku bunga acuan BI diperkirakan dapat menyentuh level 5,75% jelang akhir tahun 2017, dari posisi saat ini pada level 4,75%.

BI pun harus melakukan berbagai antisipasi. Salah satunya adalah dengan kembali melihat kepemilikan BI pada Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini perlu dilakukan agar pasar tetap merespon baik berbagai kebijakan ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Misalkan buy back (pembelian SBN oleh pemerintah melalui pasar sekunder). Jadi harus siap-siap antisipasi pasar," ungkapnya.

Tak hanya otoritas moneter, otoritas fiskal juga harus siap dalam menghadapi kenaikan suku bunga acuan AS. Termasuk sektor riil yang diperkirakan akan menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah akibat tingginya inflasi berkat kenaikan suku bunga acuan AS.

"Harus ada cara lain di luar (kebijakan) moneter, seperti implementasi 14 paket kebijakan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur the Federal Reserve AS (The Fed) Janet Yellen mengisyaratkan kenaikan suku bunga dalam pertemuan kebijakan moneter bulan ini. The Fed dijadwalkan mengadakan pertemuan kebijakan moneter berikutnya pada 14 dan 15 Maret mendatang.

Janet Yellen sendiri sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan fiskal adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi arah kebijakan moneter selama beberapa tahun ke depan.

Namun ia menegaskan kembali bahwa masih terlalu dini untuk menilai dampak dari kemungkinan perubahan kebijakan ekonomi, karena ukuran, waktu dan komposisi perubahan tersebut masih belum pasti.

Yellen juga menekankan bahwa bank sentral mungkin akan terus menaikkan suku bunga secara bertahap. Pasalnya, ekonomi tampaknya tidak mungkin meningkat secara pesat dalam waktu dekat akibat faktor-faktor seperti permintaan luar negeri yang lemah dan pertumbuhan pasar tenaga kerja lebih lambat.

Namun, beberapa pejabat Fed mengisyaratkan bahwa bank sentral dapat mempercepat kenaikan suku bunga. Hal ini dapat dilakukan jika bauran kebijakan fiskal baru yang diperkenalkan oleh pemerintahan baru dan kongres dapat meningkatkan inflasi. (kmj)