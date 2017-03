\Wall Street Melemah, Terpukul Sektor Kesehatan\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup merosot karena adanya pelemahan pada saham sektor kesehatan dan keuangan. Indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average pun bersiap untuk mengalami penurunan berturut-turut pertama mereka dalam lebih dari sebulan.

Saham farmasi berada di bawah tekanan setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia akan mengusahakan sebuah "sistem baru" untuk mengurangi harga obat di industri. Indeks kesehatan S&P 500 turun 0,4% sementara indeks farmasi NYSE Arca menurun 0,6%.

Indeks Dow Jones Industrial Average DJI turun 21,14 poin atau 0,1% ke 20.933,2, indeks S&P 500 kehilangan 4,61 poin atau 0,19% ke 2.370,7 dan Nasdaq Composite turun 6,18 poin atau 0,11% ke 5.842,99.

Sektor Keuangan, .SPSY, merupakan sektor dengan kinerja terbaik di S&P sejak pemilu November. Sektor keuangan tergelincir 0,2%, terseret kerugian pada sahamWells Fargo (WFC.N) dan JPMorgan (JPM.N).

Investor juga mempersiapkan kemungkinan kenaikan suku bunga AS, dalam pertemuan The Federal Reserve pekan depan. Sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur The Fed Janet Yellen, telah membuat komentar yang menunjukkan ada kemungkinan kenaikan pada pertemuan 14-15 Maret.

Indeks The S&P 500 membukukan 17 saham tertinggi baru dan 12 terendah baru. Sementara di Nasdaq Composite, tercatat ada 50 saham tertinggi baru dan 49 terendah baru.