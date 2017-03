\Rupiah Rp13.338, Kenaikan Cadangan Devisa Hadang Serangan Dolar AS \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika dibuka berhasil menguat, meskipun ada sentimen dari kenaikan suku bunga The Fed. Rupiah menguat seiring dengan kenaikan cadangan devisa Indonesia.

Melansir Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 12 poin atau 0,1% ke Rp13.338 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.337-Rp13.351 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 10 poin atau 0,07% ke Rp13.334 per USD. Rupiah bergerak pada rentang Rp13.312 per USD hingga Rp13.346 per USD.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2017 tercatat sebesar USD119,9 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2017 yang sebesar USD116,9 miliar.

Di sisi lain, Komentar Yellen muncul setelah beberapa pembuat kebijakan Fed menyatakan dukungan serupa untuk kenaikan suku bunga dalam waktu dekat pada pekan lalu. The Fed dijadwalkan mengadakan pertemuan kebijakan moneter berikutnya pada 14 dan 15 Maret. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,17% menjadi 101,810 pada akhir perdagangan.