Bangun Galeri Investasi BEI Ke-43 di Pontianak, MNC Securities Kian Agresif Lebarkan Sayap

PONTIANAK - Galeri Investasi (GI) Bursa Efek lndonesia (BEI) STIE Widya Dharma Pontianak diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan edukasi pasar modal bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sebab, dosen dan mahasiswa di kampus yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Pontianak Kota itu juga mendapat edukasi dan lisensi standar profesi di dunia pasar melalui seminar pasar modal oleh The Indonesia Capital Market Institute (TICMI).

"Dengan adanya galeri ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pasar modal bagi seluruh civitas akademika serta bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya," kata Direktur Utama MNC Securities Susy Meilina usai meresmikan GI BEI STIE Widya Darma Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (8/3/2017).

Susy mengatakan, peresmian GI BEI Ini juga merupakan bukti bahwa MNC Securities terus menerus secara aktif mendukung pemerintah dan BEI dalam meningkatkan literasi masyarakat akan dunia pasar modal.

PT MNC Securities sebagai perusahaan sekuritas di bawah naungan MNC Group juga berkomitmen akan terus berekspansi. "Galeri Investasi BEI STIE Widya Dharma merupakan Galeri Investasi ke 43 MNC Securities, sekaligus merupakan point of sales ke 80 yang diresmikan hari ini," ujarnya.

Dengan kejelian melihat potensi di berbagai pelosok wilayah Indonesia, berhasil membawa MNC Securities dalam ranking 3 besar perusahaan sekuritas swasta lokal yang tercatat di BEI based on value per Desember 2016.

Kemudian, YTD Desember 2016, MNC Securities juga mencatatkan pertumbuhan market sharenya sebesar 62 % dan pertumbuhan trading value sebesar 112,5 % secara YoY dari tahun 2015. Secara peringkat, MNC Securities juga mengalami perbaikan dari peringkat 22 per Desember 2015 menjadi peringkat 14 per Desember 2016.

"Melalui berbagai inovasi dan peningkatan layanan bagi nasabah, MNC Securities berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia," ucapnya.

Sedianya, dalam peresmian dan seminar ini juga dihadiri Ketua STIE Widya Dharma Pontianak Dr. Hadi Santoso, S.E., M.M., Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan, Ketua Yayasan Widya Dharma Pontianak P. Widjaja Tandra, Ketua Pembina GI STIE Widya Dharma Pontianak Andre Prasetya Willim, S.E., M.M., dan Kepala Cabang MNC Securities Pontianak Alfian Winata. (kmj)