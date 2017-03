\Wah, Harga Premium dan Solar Berpeluang Naik Bulan Depan\

JAKARTA - Pemerintah dijadwalkan menyesuaikan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium pada April mendatang, setelah memutuskan tidak menaikkan harga sejak Januari lalu.

Namun, meningkatnya harga minyak mentah dunia dinilai berpeluang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM pada saat itu. Direktur ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, harga minyak mentah dunia cenderung naik dalam beberapa bulan terakhir.

Kini, dengan harga minyak yang ratarata telah mencapai USD50 per barel, dia menilai tidak tertutup kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dan solar bulan depan. Harga premium saat ini ditetapkan sebesar Rp6.450 per liter dan solar bersubsidi sebesar Rp5.150 per liter.

”Potensi kenaikan ada karena harga minyak juga mengalami kenaikan,” kata Komaidi, di Jakarta, kemarin. Meski begitu, imbuhnya, kecenderungan naiknya harga minyak mentah dunia belum sepenuhnya menjadi faktor utama kenaikan harga BBM.

Pasalnya, kata dia, dua jenis BBM tersebut masih sepenuhnya di bawah kendali pemerintah. Selain faktor harga minyak mentah dunia, kata dia, pemerintah tentu akan memikirkan dampak kenaikan harga terhadap daya beli atau beban yang ditimbulkan kepada masyarakat.

”Kalau sifatnya khusus, pemerintah akan memberi intervensi dan sharing beban. Pertamina tidak dirugikan dan masyarakat tidak diberikan harga tinggi,” jelasnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, sesuai aturan, evaluasi harga BBM dilakukan setiap tiga bulan. ”Jadi, nanti 1 April baru ada evaluasi baru lagi,” ujarnya.

Menurut dia, hasil kajian evaluasi harga BBM direncanakan selesai pada 15 Maret 2017. Kajian tersebut antara lain mengacu pada perkembangan harga minyak berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

”Setelah selesai, nanti akan dilaporkan kepada menteri. Tanggal 15 Maret nanti saya lapor dulu kepada menteri, baru diputuskan,” tandasnya.

Sementara anggota DPR Komisi VII dari Partai Nasdem Kurtubi mengatakan, harga BBM jenis premium dan solar tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar seperti halnya BBM nonsubsidi.

Dia menegaskan, kewajiban pemerintah ialah mengantisipasi dan menjaga supaya harga kedua jenis BBM tersebut tidak mengalami kenaikan, karena dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. ”Kami dari Komisi VII minta untuk dua jenis BBM itu tetap tidak naik,” ucapnya.

Dia mengatakan, selama harga minyak turun, Pertamina juga telah meraup keuntungan yang besar di sektor hilir. Karena itu, saat harga minyak dunia mengalami kenaikan, jika harga premium dan solar tetap, Pertamina dapat mengompensasi kerugian yang terjadi dan memperoleh untung dari bidang usaha lainnya.