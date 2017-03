\Pengembangan Pesawat N245 Selesai dalam 2 Tahun\

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menggarap pesawat jarak tempuh menengah buatan dalam negeri dengan tipe N245 yang sudah disepakati masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pesawat ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari CN235 ini hanya mampu menampung sebanyak 50 orang. Penerbangan maksimal dengan pesawat ini pun hanya sekira satu jam.

‎Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh mengatakan, belum ada waktu pasti mulai melakukan produksi, namun dirinya memastikan akan memulai tahun ini dan akan selesai dalam 2 tahun

"Melalui kementerian sudah masuk ke PSN dan itu target 2 tahun (2019 selesai) pengembangan. N245 sebenernya adalah intinya adalah pesawat pengembangan development design dari pesawat CN235," ungkapnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Untuk proyek ini, PTDI mengatakan tidak mengeluarkan dana yang banyak, sehingga tidak ada investasi baru. Karena ini hanya pengembangan dan bukan pembuatan dari awal.

"Enggak ada investasi, it's not from zero. Jadi merupakan desain CN235 yang body dan space class-nya diperpanjang, engine-nya diganti dengan yang lebih update dan model baru," tukasnya.