\Jakarta Timur Akan Jadi Primadona Properti\

PERGERAKAN pasar properti saat ini di Jakarta mengarah ke kawasan Jakarta Timur dengan potensi yang sangat luar biasa. Prediksi Indonesia Property Watch (IPW) menyebutkan, banyak faktor yang mendukung Jakarta Timur sebagai arah perkembangan properti saat ini di Jakarta.

Secara umum, pasar properti Jakarta masih tetap menjanjikan sebagai barometer pusat bisnis dan perekonomian Indonesia. Selain pergerakan ke barat dan selatan ke arah TB Simatupang, pergerakan di koridor timur menunjukkan potensi yang menjanjikan. Rencana infrastruktur disertai dengan harga tanah yang relatif masih rendah dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya, memberikan peluang bertumbuhnya pasar lebih tinggi.

Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif IPW, menuturkan, saat ini ketertinggalan Jakarta Timur dibandingkan wilayah lainnya lebih karena minimnya jaringan infrastruktur di wilayah ini dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini membuat pasaran harga tanah perumahan di Jakarta Timur jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain, yaitu rata-rata sebesar Rp7,9 juta per meter persegi.

Harga ini paling murah dibandingkan Jakarta Barat Rp13,2 juta per meter persegi, Jakarta Utara Rp17,1 juta per meter persegi, Jakarta Selatan Rp17,9 juta per meter persegi, dan Jakarta Pusat Rp18,7 juta per meter persegi. Beberapa pengembang di wilayah ini masih menawarkan harga rumah di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar yang terbilang masih cukup rendah untuk ukuran rumah di DKI Jakarta.

“Dengan munculnya potensi pembangunan infrastruktur di koridor timur Jakarta, maka pergerakan harga tanah di Jakarta Timur mulai terlihat,” sebutnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan harga tanah perumahan di Jakarta Timur menempati urutan tertinggi sebesar 5,58% per tahun, dibandingkan Jakarta Selatan sebesar 4,19%, Jakarta Pusat 4,19%, Jakarta Barat 4,15%, dan Jakarta Utara 2,85%.

Beberapa wilayah di Jakarta, lanjut Ali, masih diwarnai koreksi harga karena kenaikan yang terlalu tinggi dalam periode 2010-2012. Potensi juga muncul melihat arah pergerakan masyarakat dari arah Cikampek sebesar 32,76%, menjadi yang tertinggi pergerakan masyarakat ke arah Jakarta. Selain terjadi kemacetan, kondisi ini menyimpan potensi yang luar biasa. Masih belum terkoneksinya ruas-ruas tol di koridor timur membuat banyak potensi pasar properti yang belum muncul di Jakarta Timur.

“Namun demikian, dengan terhubungnya tol Cakung ke Cilincing-Tanjung Priok akan memberikan potensi yang luar biasa bagi pertumbuhan pasar properti di wilayah sekitarnya,” katanya. Setelah itu, diikuti Jakarta Barat , Jakarta Selatan , Jakarta Utara , dan Jakarta Pusat . Sementara PT Maju Gemilang Mandiri melalui lini usaha MGM Propertindo, pengembang yang awalnya terjun di dunia kontraktor sejak 1996, segera meluncurkan proyek terbaru bernama Kasamara yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada April atau Mei 2017.

Proyek apartemen empat lantai pertama ini akan menjadi hunian resor yang mewah. Letak apartemen Kasamara pun begitu strategis.

“Proyek Kasamara terletak dekat dua akses pintu tol, yakni pintu keluar tol Veteran dan Pondok Pinang,” kata Baron Respati, Komisaris PT Bintang Gemilang Mulia.

Terletak di area seluas 7.342 meter persegi, apartemen Kasamara akan dilengkapi fasilitas setara bintang empat. Ada lobi sekelas hotel mewah, areagym, infinity pool, jacuzzi hingga lanskap dengan tropical garden .

Tak perlu mencari asisten rumah tangga, Kasamara akan menyiapkan house keeping yang dapat disewa. Apartemen juga akan dijaga security 24 jam sehingga keamanan sangat terjaga. Direktur Utama MGM Propertindo Lukas Buntoro mengemukakan, dalam pengembangan B Residence perusahaan sengaja menggandeng mitra lain yang sudah berpengalaman. (tro)