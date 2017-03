\Apartemen dengan Konsep TOD Kian Dicari\

TAK bisa dipungkiri ketersediaan infrastruktur transportasi yang terintegrasi di sekitar kawasan hunian masih menjadi salah satu pertimbangan utama bagi konsumen dalam menentukan pilihan tempat tinggal.

Untuk itu, pengembang PT Duta Indah Makmur Kencana (Duta Indah Land) menghadirkan Vittoria Residence yang berlokasi di Jalan Daan Mogot KM 13,8, Jakarta Barat. Kawasan hunian vertikal ini terletak di lokasi sangat strategis, hanya 250 meter dari Kantor Samsat Polda Metro Jaya. Menempati lahan seluas 1,2 hektare, Vittoria Residence diklaim sebagai proyek pertama yang mengusung konsep pengembangan transit oriented development (TOD) di Indonesia.

Nantinya, dalam area apartemen terdapat Stasiun Commuter Line yang terhubung langsung ke Stasiun Sudirman, Tanah Abang, serta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sales & Marketing Director Duta Indah Land Joy D Lango menuturkan, ketersediaan stasiun kereta listrik di dalam area kawasan hunian menjadi keunikan tersendiri bagi Vittoria Residence.

“Proyek kami punya keunggulan sangat langka, yaitu dilengkapi tiga akses transportasi dengan jarak yang sangat dekat, hanya satu menit ke Stasiun Commuter Line serta lima menit menuju pintu Tol Daan Mogot dan Terminal Bus Way,” ucapnya. Vittoria Residence merangkum tiga tower dengan total 997 unit tersebut dibangun secara bertahap mulai 2017 ini.

Di mana, Tower A setinggi 18 lantai dan 182 unit serta Tower B (24 lantai dan 435 unit) ditargetkan bisa diserahterimakan kunci pada April 2018, menyusul setahun kemudian untuk Tower C yang dibangun setinggi 24 lantai dan 380 unit.

Apartemen ini menawarkan pilihan tipe unit yang berbeda, seperti studio dengan luasan 29,08 meter persegi, one bedroom (33,1 meter persegi), two bedroom (43,05 meter persegi), tipe corner (47,77 meter persegi), dan three bedroom (52,61 meter persegi).