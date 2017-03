\Harga Tanah di Jakarta Timur Rata-Rata Rp7,9 Juta/Meter Persegi\

JAKARTA - Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan, saat ini ketertinggalan Jakarta Timur dibandingkan wilayah lainnya lebih karena minimnya jaringan infrastruktur di wilayah ini dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini membuat pasaran harga tanah perumahan di Jakarta Timur jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain, yaitu rata-rata sebesar Rp7,9 juta per meter persegi.

Harga ini paling murah dibandingkan Jakarta Barat Rp13,2 juta per meter persegi, Jakarta Utara Rp17,1 juta per meter persegi, Jakarta Selatan Rp17,9 juta per meter persegi, dan Jakarta Pusat Rp18,7 juta per meter persegi.

Beberapa pengembang di wilayah ini masih menawarkan harga rumah di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar yang terbilang masih cukup rendah untuk ukuran rumah di DKI Jakarta.

