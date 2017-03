\ Harga Minyak Anjlok 5%, Wall Street Terjungkal\

NEW YORK - Indeks The S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average ditutup merosot pada penutupan perdagangn hari ini. Pelemahan Wall Street, terjadi dikarenakan saham energi mengalami penurunan terburuk mereka dalam hampir enam bulan.

Dow Jones Industrial Average DJI turun 69,14 poin atau 0,33% ke 20.855,62, indeks S&P 500 telah kehilangan 5,4 poin atau 0,23% ke 2.362,99 dan Nasdaq Composite naik 3,62 poin atau 0,06% ke 5.837,55.

Harga minyak anjlok 5% ke tingkat terendah tahun ini, karena persediaan minyak mentah AS melonjak lebih dari yang diharapkan dan mencapai rekor tertinggi. Hal ini memicu kekhawatiran akan banjir pasokan global dapat di tengah upaya OPEC mencoba untuk menopang harga dengan meredam output.

Data dari Administrasi Informasi Energi AS menunjukkan Stok minyak mentah di konsumen energi terbesar dunia tersebut telah meningkat sepanjang tahun ini, dan melonjak pekan lalu sebesar 8,2 juta barel, lebih banyak empat kali lipat perkiraan.

Minyak mentah AS CLc1, West Texas Intermediate, turun USD2,86 atau 5,38% menjadi USD50,28 per barel. Sementara Brent crude, LCOc1, merosot ke level terendah sejak 8 Desember di USD52,93 per barel setelah turun USD2,81 atau 5,03%.

Ini merupakan penurunan persentase harian terbesar minyak mentah sejak Februari 2016. Volume perdagangan melonjak, dengan lebih dari 877.000 barel berpindah tangan di WTI, tertinggi sejak 1 Desember Dalam Brent, volume tertinggi terjadi pada awal Desember, dengan 419.000 barel diperdagangkan.