\Wall Street Melemah Nantikan Data Tenaga Kerja\

NEW YORK - Pasar saham di Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Hal tersebut karena investor menahan diri menjelang rilis data ekonomi AS.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/3/2017), data tenaga kerja yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat akan menjadi penentu kenaikan suku bungan acuan (fed rate) oleh bank sentral AS atau Federal Reserve.

Seperti diketahui, The Fed berencana menaikkan suku bunganya minggu depan atau pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) 14-15 Maret mendatang.

FOMC pernah menaikkan suku bunga acuannya terakhir kali pada Desember 2016 sebesar 25 basis poin (bps). Pada rapat yang digelar awal Februari lalu, FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap di kisaran 0,5% - 0,75%.

The Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 6,48 poin atau 0,03 persen ke 20.849.25, indeks S&P 500 (SPX) juga melemah 0,34 poin atau 0,014% ke 2.362,64 dan Nasdaq composite (IXIC) turun 3,75 poin atau 0,06% ke 5.833,81.