\ The 2nd WOW Brand Festive Day, Menristek: Tanpa Inovasi Brand Akan Mati \

JAKARTA - MarkPlus Inc. kembali mengadakan The 2nd WOW Brand Festive Day. Turut serta memeriahkan event tahunan Markplus Inc. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

Dalam pidatonya, Nasir sangat mengapresiasi kehadiran Markplus Inc. dalam dunia marketing Indonesia. Menurut Nasir, riset Markplus Inc. berhasil melahirkan banyak inovasi yang berguna bagi pelaku industri.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Hermawan (Founder dan Chairman Markplus Inc.) dalam Markplus Inc. Inovasi harus didasarkan pada riset dan nanti industri akan bisa maju berdasarkan inovasi dari bangsa," ujarnya dalam The 2nd WOW Brand Festive Day, Jakarta (9/3/2017).

Acara ini digelar dengan semarak di Raffless Ballroom, Lotte Shopping Avenuen, Jakarta. Lebih dari 700 brand leader dan marketing enthusiats berkumpul dalam acara tahunan Markplus Inc. ini. Konsep WOW brand oleh Markplus Inc. juga diyakini oleh Nasir dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam kancah global. Pasalnya, dari hasil riset dapat menghasilkan banyak inovasi.

"Inovasi tanpa brand akan jadi kering, tapi brand tanpa inovasi akan mati. Kita harus jadikan daya saing Indonesia dengan inovasi ini tolak ukur keberhasilan bangsa," tambahnya.

Tahun ini isu yang diangkat adalah digital branding. Mengacu pada konsep marketing 4.0. Markplus Inc menyoroti isu penyalahgunaan terhadap teknologi digital (technology for bad) seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini harus diperbaiki dengan menciptakan technology for good yang hanya bisa dijangkau dengan basic human spirit 3.0.

The 2nd WOW Brand Festive Day, terbagi dalam beberapa sesi.

Pertama adalah sesi Digital Branding in Marketing 4.0 Era yang menghadirkan pakar dunia marketing sekaligus Founder dan Chairman Markplus Hermawan Kartajaya, serta Chief Operating Officer Markplus Inc. Iwan Setiawan.

Kemudian ada sesi Branding The Nations: Wonderful Indonesia for All, serta terakhir sesi Wonderful Innovation 2017: Food, Health, Renewable Energy, Tourism yang diisi oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.