\Redam Gejolak Freeport, Rangkul 7 Suku Papua hingga Ketegasan Sikap\

JAKARTA - Persoalan perubahan status kontrak hingga saat ini terus berlanjut. Freeport masih bersikeras untuk tidak mengubah status kontrak dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Akar mula persoalan adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Hal ini pun secara tegas ditolak oleh Freeport. Penyebabnya cukup sederhana, dengan status KK Freeport dan pemerintah berada dalam status yang sejajar, yaitu pihak yang sama-sama terikat kontrak. Hal ini berbeda dengan IUPK yang menyiratkan bahwa kedudukan pemerintah lebih tinggi dari Freeport, yaitu sebagai pemberi izin.

Dampak dari persoalan ini pun cukup panjang. Ribuan karyawan harus dirumahkan. Pasalnya, dengan tidak mengubah status kontrak, maka Freeport tidak dapat melakukan ekspor. Alhasil, kegiatan produksi tidak dapat berjalan.

Gelombang demontrasi pun mengalir di Ibu Kota. Pro dan kontra pun harus dihadapi oleh pemerintah. Salah satunya adalah terkait dengan rencana divestasi saham sebesar 51%.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Tak hanya ekonomi, persoalan ini juga harus dilihat dari aspek keamanan.

Penyebabnya, ekonomi daerah Mimika, sebagian besar ditopang oleh kegiatan produksi Freeport. Dikhawatirkan, apabila pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlangsung, hal ini dapat berdampak pada keamanan daerah tersebut.

"Kalau kita lihat memang Freeport tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi ya. Freeport perlu dipandang dari sisi aspek pertahanan dan keamanan. Karena Mimika itu 90% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) diperoleh dari Freeport. Jadi ekonomi Mimika dan Timika dari Freeport. Jadi bisa berdampak signifikan bagi gejolak keamanan," tuturnya kepada Okezone.

Pemerintah memang harus tegas kepada Freeport. Namun, bukan berarti hal ini harus berdampak kepada PHK. Dampak secara jangka pendek dan jangka menengah pun harus dilihat secara lebih mendalam oleh pemerintah.

"Jadi sifat pemerintah harus tegas Freeport ikuti konstitusi kita. Misalkan arbitrase kalau kita kalah arbitrase mereka ada waktu sampai 2021 setelah itu kan kita bisa lakukan skema divestasi," ungkapnya.

Menurut Bhima, pemerintah harus melakukan pendekatan dengan suku-suku yang selama ini selalu menerima dampak ekonomi dari PT Freeport Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat selama ini suku-suku tersebut memiliki peran penting pada daerah produksi Freeport.

"Solusi sekarang pemerintah harus miliki solusi lakukan pendekatan 7 suku. Bagaimana caranya bantuan sosial terus berjalan. Selama kan dari Freeport jadi bisa jadi substitusi. Bantuan sosial yang sifatnya non tunai seperti bantuan pangan," ungkapnya.

Ketujuh suku tersebut adalah Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee dan Moni. Bantuan pun perlu diberikan agar dapat menekan potensi gejolak sosial di Tanah Papua.

"Aspek keamanan (perlu diperhatikan), karena gejolak sosial berdampak besar bagi ekonomi," tutupnya. (kmj)