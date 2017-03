\Yogyakarta Gelontorkan Rp28,9 Miliar Tata 96,8 Ha Kawasan Kumuh\

YOGYAKARTA – Pemda DIY mengalokasikan Rp28,9 miliar untuk mengentaskan kawasan kumuh seluas 96,89 hektare. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua tahun anggaran dalam APBD 2017 dan APBD 2018.

Kepala Bidang Perumahan Di nas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY Birowo Budi Santoso mengatakan APBD DIY 2017 digunakan untuk detail engineering design (DED) dan APBD DIY 2018 untuk pekerjaan fisik.

“Meski 2017 ini sudah ada yang mulai pekerjaan fisik seperti di Kecamatan Go n do kusuman Yogyakarta,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DIY.

Birowo mengatakan, secara umum anggaran pengentasan kawasan kumuh sebesar Rp28,9 miliar terbagi dalam dua tahap. Tahap DED sebesar Rp938,9 juta dan pekerjaan fisik Rp27,9 miliar.

“Targetnya 2019 kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemda DIY sudah tuntas,” ucapnya. Dia mengatakan pekerjaan fisik dalam rangka pengentasan kawasan kumuh mayoritas untuk prasarana dan sarana dasar (PSD).

Antara lain untuk pembangunan dan perbaikan sanitasi, drainase, resapan dan lainnya. “Hanya sedikit untuk perbaikan rumah,” katanya.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUP ESDM Muhammad Man syur menambahkan, sebenarnya kawasan kumuh di DIY jumlahnya hampir 1.000 hektare. Hanya saja yang menjadi kewenangan Pemda DIY seluas 96,89 hektare. Menurut dia, sesuai UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah, penanganan kawasan kumuh sudah ditentukan.

Kawasan kumuh yang luasnya lebih dari 15 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi antara 10-15 hektare, kabupaten/kota kurang 10 hektare. Dari pemetaan itu, kawasan kumuh di DIY yang menjadi kewenangan pusat seluas 739,17 hektare, kewenangan provinsi 96,89 hektare dan kewenangan kabupaten 165 hektare. Mansyur mengatakan, pengentasan kawasan kumuh ini merupakan gerakan nasional yakni 100-0-100.

Artinya 100% masyarakat harus bisa akses air minum layak, bebas kumuh 0%, dan sanitasi harus sudah 100%. Targetnya pada 2019 tidak ada kawasan kumuh. Anggota Komisi C DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, sesuai data yang ada di DIY masih terdapat kawasan kumuh dengan luas total 993,46 hektare. Pemda DIY harus memastikan pada 2019 kawasan kumuh di DIY harus tuntas di entaskan.

“Harapannya tidak hanya sekedar menyelesaikan yang menjadi kewenangan DIY seluas 96,89 hektare saja,” katanya.

Menurut dia, Pemda DIY harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota untuk mengegolkan rencana tersebut. Harus ada komitmen bersama yang dituangkan sampai anggaran dan pelaksanaan agar masalah kawasan kumuh di DIY benar-benar tuntas pada 2019.