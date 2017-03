\The Fed Naikkan Suku Bunga, OJK: Sudah Diantisipasi\

JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve (the Fed) memberi sinyal akan menaikkan acuan suku bunganya dalam bulan Maret ini. Jika benar dinaikan maka ini ketiga kalinya suku bunganya dinaikkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan bahwa rencana The Fed menaikkan suku bunga sudah sampai tahap diskusi 94% bahkan sudah 100%. Sehingga dipastikan akan naik bulan ini.

"Jadi sebetulnya di market sudah di antisipasi sebetulnya, dan kalau kita lihat di market kan dari sisi indeks masih stabil-stabil aja, jadi sebetulnya apakah pengaruh atau tidak sebetulnya sudah dalam perhitungan," ungkapnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Menurutnya, secara teori umum risiko yang ditimbulkan dari naiknya The Fed adalah pada melemahnya nilai mata uang negara-negara lain termasuk Indonesia. Sehingga saat rate nya tinggi maka akan ada perusahaan amerika yang awalnya menanamkan modal di negara berkembang kembali menarik investasinya dan kembali berinvestasi dinegaranya.

"Kalau di situ rate nya tinggi kemungkinan akan ada perusahaan yang mengambil portofolio ke sana, tetapi kita juga lihat ada sprade di antara return yang di dapat di market kita, walaupun kenaikan FFR sekian, return-nya itu kan di Indonesia masih bagus," jelasnya.

"Jadi tergantung pilihan dari investor sebetulnya mereka mau melihat manfaat adanya kenaikan rate katakanlah 25 bps dibandingkan dengan di Indonesi yang kita juga punya return yg masih tinggi yang masih menarik," tukasnya lebih lanjut.