\Wall Street Dibuka Menguat Ditopang Data Positif Tenaga Kerja \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat setelah data tenaga kerja AS positif. Hal tersebut menjadi tanda bahwa perekonomian AS sehat dan semakin menguatkan peluang adanya kenaikan suku bunga acuan.

Data tenaga kerja AS menunjukkan bahwa 235 ribu pekerjaan baru dari sektor swasta dan publik bertambah. Tingkat pengangguran stabil di level 4,7% dan pendapatan rata-rata naik 0,2%.

"Saya menduga ada dampak positif dari Februari. Ini adalah pertanda bahwa data tenaga kerja menguat, dan itu memberikan lampu hijau kepada FOMC untuk menaikkan suku bunga minggu depan," kata Director of Asset Allocation di Ridgeworth Investments Alan Gayle, seperti dikutip Reuters, Jumat (10/3/2017).

Sebuah rilis data telah mendorong Federal Reserve untuk mengubah lebih hawkish pada tingkat suku bunga. Pertemuan Janet Yellen akan diawasi ketat untuk petunjuk pada laju kenaikan suku bunga di masa depan.

Dow e-minis 1YMc1 naik 88 poin atau 0,42% pada 08:32 ET (1332 GMT) ke18.690. S&P500 e-mini ESc1 naik 10,5 poin atau 0,44% ke 191.460. Nasdaq 100 e-mini NQc1 naik 21 poin atau 0,39% ke 15.479.